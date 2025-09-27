В марафоне «Мосты Владивостока» приняли участие 5 000 человек

В субботу, 27 сентября, во Владивостоке прошёл IX международный марафон «Мосты Владивостока» — одно из крупнейших спортивных событий Дальнего Востока России. Место старта и финиша разместилось на центральной площади города, что стало нововведением этого года. Организатором мероприятия традиционно выступила Группа компаний ДНС, а его проведение поддержали правительство Приморского края и администрация Владивостока.
По данным пресс-службы регионального правительства, в сегодняшнем марафоне приняли участие более 5 тысяч спортсменов из 50 регионов России и 13 стран мира, включая Китай, Индию, Молдавию, Японию, Беларусь, Южную Корею и США. Участники соревновались на различных дистанциях: традиционных 10, 21,1 и 42,2 километра, а также новых — 3, 7 и 28 километров. Для детей организовали отдельный забег длиной 1 километр и паралимпийский забег. Кроме того, на центральной площади можно было сдать нормы ГТО.
Маршрут марафона пролегал по живописным местам Владивостока с пробежкой по двум знаменитым мостам — Золотому и Русскому. Забег на более длинные дистанции включал и километры на острове Русский, а дистанции поменьше проходили у Золотого моста и возвращались к центральной площади.
Трасса традиционно признана одной из самых сложных в России: она холмистая и технически насыщенная, с набором высоты почти в 1 километр на дистанции марафона. В сочетании с ветреной погодой в конце сентября этот маршрут потребовал от спортсменов хорошей спортивной подготовки.
На финише каждый участник получил памятную медаль, а организаторы обеспечили состязания денежными наградами, соответствующими статусу международного мероприятия.
Представители администрации отметили, что марафон является важной частью федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что способствует развитию спортивного туризма в регионе.