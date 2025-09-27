В марафоне «Мосты Владивостока» приняли участие 5 000 человек

По данным пресс-службы регионального правительства, в сегодняшнем марафоне приняли участие более 5 тысяч спортсменов из 50 регионов России и 13 стран мира, включая Китай, Индию, Молдавию, Японию, Беларусь, Южную Корею и США. Участники соревновались на различных дистанциях: традиционных 10, 21,1 и 42,2 километра, а также новых — 3, 7 и 28 километров. Для детей организовали отдельный забег длиной 1 километр и паралимпийский забег. Кроме того, на центральной площади можно было сдать нормы ГТО.