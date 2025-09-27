Франция и 11 стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии

Финансовую поддержку Палестинской автономии обеспечит новая международная коалиция, учрежденная по инициативе 12 стран, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию. Об этом информирует пресс-служба французского министерства иностранных дел.
Инициативу возглавила Франция, а также к ней присоединились Саудовская Аравия, Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Япония, Норвегия, Словения, Испания, Швейцария и Великобритания.
Согласно заявлению, усилия коалиции направлены на финансовую стабилизацию Палестинской администрации. Это необходимо для сохранения ее управленческого потенциала, обеспечения базовых услуг населению и поддержания безопасности. Это, по информации французского МИД, ключевое условие региональной стабильности и приверженности принципу двух государств.
Уточняется, что коалиция была создана в ответ на финансовый кризис Палестинской автономии, возникший после того, как Израиль приостановил перечисление налоговых и таможенных сборов.
При этом, со ссылкой на заявление премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы газета Le Figaro сообщает о обязательствах доноров предоставить не менее $170 млн. При этом саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан уточнил, что $90 млн из этой суммы поступят от королевства.
Напомним, что сбор Израилем налогов в интересах Палестинской автономии является выполнением условий Парижского протокола, приложенного к Соглашениям в Осло, и происходит на регулярной ежемесячной основе.
Кроме этого, Палестинская автономия осуществляет управление только на Западном берегу, не контролируя сектор Газа. Тем не менее, ею финансируется заработная плата приблизительно тысячи государственных служащих в Газе, а также покрывается часть расходов в социальной сфере: на электроэнергию, медицинское обслуживание, образование и обеспечение безопасности.