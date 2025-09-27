Не терпим боль: Россиянам назвали 5 лучших способов борьбы со страхом перед стоматологом

Не стоит изучать детали процедуры и заранее «ставить диагноз» по информации из интернета. Многие пациенты приходят на лечение, уже имея представление о том, какие процедуры могут быть назначены. Многие намеренно ищут информацию и даже смотрят видео операций. Но результат такой «подготовки» только ухудшает психологическое состояние пациента: у человека появляется гораздо больше вопросов и новых страхов, которые создают дополнительные препятствия на пути к эффективному лечению.