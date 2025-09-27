Строители повредили фасад исторического особняка в центре Красноярска

Обращения в УДИБ (заказчик реконструкции поперечных улиц в центре Красноярска) не дали результата. Как сообщили krsk.aif.ru в департаменте городского хозяйства, вся ответственность лежит на подрядчике, а значит, и с него нужно взыскивать ущерб — через суд.