Строители повредили фасад исторического особняка в центре Красноярска

В Красноярске рабочие повредили фасад и крыльцо исторического особняка Крутовских при реконструкции улицы Каратанова. Об этом krsk.aif.ru рассказала руководитель отдела развития КДЦ «Особняк» Анастасия Сысоева.
История началась еще в июне этого года, когда рабочие сняли асфальт возле здания. Плотные дожди затопили цокольный этаж, ущерб собственникам пришлось устранять собственными силами. В сентябре работники разворотили гранитное крыльцо и оставили трещины на фасаде, предварительно ущерб оценили свыше 100 тысяч рублей.
Дело, однако, не только в деньгах, рассказывает Анастасия Сысоева: любые ремонтные работы исторических зданий требуют специальной экспертизы, а работы должны выполнять люди с соответствующим образованием и навыками.
Обращения в УДИБ (заказчик реконструкции поперечных улиц в центре Красноярска) не дали результата. Как сообщили krsk.aif.ru в департаменте городского хозяйства, вся ответственность лежит на подрядчике, а значит, и с него нужно взыскивать ущерб — через суд.
