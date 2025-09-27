Заморозки и дождь со снегом ожидаются в субботу в отдельных регионах Казахстана

«Погода на территории Казахстана в предстоящие сутки ожидается без существенных изменений: отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на востоке и в центре страны, на остальной же территории РК северный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, на севере страны в отдельных районах град, шквал», — говорится в сообщении.
На севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Магистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +21+23.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +24+26.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +27+29.
В Акмолинской области ночью на западе и севере, днем везде кроме центра ожидается дождь. Днем +18+23, ночью +6+11.
В области Улытау без осадков. Днем +22+27, ночью +7+12.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +22+27, ночью +9+14.
В Западно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем +12+17, ночью +2+7 (на севере заморозки −2).
В Атырауской области ночью на востоке небольшой дождь. Днем +13+18, ночью +7+12.
В Мангистауской области ночью на западе и в центре дождь. Днем +15+20, ночью +7+12.
В Актюбинской области ночью на севере, востоке и в центре дождь. Днем +10+15, ночью +2+7.
В Костанайской области дождь. Днем +8+13, ночью +1+6.
В Северо-Казахстанской области тоже дождь. Днем +9+14, ночью +5+10.
В Павлодарской области днем на западе и севере гроза. Днем +22+27, ночью +8+13.
В области Абай без осадков. Днем +25+30, ночью +5+10.
В Восточно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +23+28, ночью +7+12.
В Кызылординской области осадков тоже не ожидается. Днем +26+31, ночью +11+16.
В Туркестанской области осадков не ожидается. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Жамбылской области в горах гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Алматинской области ночью на юге дождь, в горах дождь со снегом, днем на востоке в горах тоже ожидается дождь. Днем +23+28, ночью +10+15.
В области Жетысу утром и днем в центре дождь. Днем +23+28, ночью +7+12.
«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.