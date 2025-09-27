Заморозки и дождь со снегом ожидаются в субботу в отдельных регионах Казахстана

«Погода на территории Казахстана в предстоящие сутки ожидается без существенных изменений: отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков на востоке и в центре страны, на остальной же территории РК северный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на севере сильные дожди, и понижение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, на севере страны в отдельных районах град, шквал», — говорится в сообщении.