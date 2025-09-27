Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Казани.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация утром, 27 сентября.

«В аэропорту Казань действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Информация появилась в 06:34 по московскому времени 27 сентября. Ввод ограничений обусловлен необходимостью обеспечения безопасности авиационных операций.

Недавно Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании аэропорта Краснодара.

Напомним, 26 сентября Росавиация официально сообщила о снятии всех ограничений на полеты в международном аэропорту Волгограда. По данным ведомства, воздушное пространство над городом-героем было открыто для приема и отправки воздушных судов с 05:47 утра по московскому времени.