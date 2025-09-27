В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация утром, 27 сентября.
«В аэропорту Казань действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.
Информация появилась в 06:34 по московскому времени 27 сентября. Ввод ограничений обусловлен необходимостью обеспечения безопасности авиационных операций.
Недавно Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании аэропорта Краснодара.
Напомним, 26 сентября Росавиация официально сообщила о снятии всех ограничений на полеты в международном аэропорту Волгограда. По данным ведомства, воздушное пространство над городом-героем было открыто для приема и отправки воздушных судов с 05:47 утра по московскому времени.