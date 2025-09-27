Новые налоги, повышение зарплат и требования к авто: кого октябрь ударит по кошельку

Максимальный срок кредитных каникул — шесть месяцев. Для разных форм бизнеса установлены свои лимиты — для самозанятых лимит до 10 миллионов рублей, для микропредприятий — до 60 миллионов, для малых — до 400 миллионов, а для средних — до 1 миллиарда рублей.