На севере Ростовской области отразили массированную атаку дронов ВСУ

Российские военные на севере Ростовской области отразили массированную воздушную атаку украинских формирований, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его данным, беспилотники ВСУ были обезврежены в шести районах.
«БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районе», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Слюсарь подчеркнул, что никто не пострадал. Он уточнил, что в Кашарском районе произошло возгорание растительности между населёнными пунктами. При этом огонь был потушен.
Кроме того, вспыхнул пожар, охвативший оборудование газораспределительной станции в Тарасовском районе. Возгорание также было ликвидировано. На месте работают специалисты ремонтной службы.
Напомним, ночью глава Брянской области Александр Богомаз написал, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками город Стародуб. Удар пришёлся по жилому сектору. В результате нападения получила повреждения кровля многоквартирного дома. Губернатор отметил, что ранения людей удалось избежать.