Гусев: над Воронежской областью сбили более пяти дронов ВСУ

В ночь на 27 сентября дежурные подразделения противовоздушной обороны совместно со средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировали свыше пяти дронов ВСУ на территории четырех муниципальных районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений в результате происшествия не зафиксировано.