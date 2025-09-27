Ричмонд
В Уфе за сутки задержали 6 водителей в состоянии опьянения

Всего в столице в ходе профилактических рейдов зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.

Источник: Башинформ

За минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали шестерых водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в ведомстве.

Полицейские пресекли 476 нарушений ПДД. Нарушители не пристёгивались ремнями безопасности, не уступали дорогу пешеходам и нарушали правила перевозки детей-пассажиров. Кроме того, к ответственности за нарушение требований ПДД привлечены 26 пешеходов.

Добавим, в Башкирии проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщал ранее «Башинформ».