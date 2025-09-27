В Уфе за сутки задержали 6 водителей в состоянии опьянения

Полицейские пресекли 476 нарушений ПДД. Нарушители не пристёгивались ремнями безопасности, не уступали дорогу пешеходам и нарушали правила перевозки детей-пассажиров. Кроме того, к ответственности за нарушение требований ПДД привлечены 26 пешеходов.