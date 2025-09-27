Бывшего омского ресторатора Пранкевича признали банкротом

Согласно информации из «Контур Фокуса», с 2015 по 2018 год Пранкевич вёл индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере отделочных работ. В 2022 году он занимал должность генерального директора компании «Рестоклан», которая занимается доставкой продуктов и ресторанным бизнесом. Также он был учредителем ООО «Авс», специализировавшейся на торговле машинами и оборудованием.