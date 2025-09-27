Ричмонд
Бывшего омского ресторатора Пранкевича признали банкротом

Решение о банкротстве было принято 22 сентября.

Источник: Om1 Омск

Арбитражный суд Омской области вынес решение о банкротстве 42-летнего Александра Пранкевича, бывшего ресторатора, который сам подал заявление о своей несостоятельности. В судебных материалах указано, что в течение следующих пяти месяцев, до февраля 2026 года, будет осуществляться реализация его имущества.

В качестве финансового управляющего назначена Юлия Кущенко, которая будет заниматься продажей активов экс-ресторатора. Она обязана предоставить отчёт о результатах реализации за пять дней до завершения процесса. Все полученные средства будут направлены на погашение долгов Пранкевича перед кредиторами.

Согласно информации из «Контур Фокуса», с 2015 по 2018 год Пранкевич вёл индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере отделочных работ. В 2022 году он занимал должность генерального директора компании «Рестоклан», которая занимается доставкой продуктов и ресторанным бизнесом. Также он был учредителем ООО «Авс», специализировавшейся на торговле машинами и оборудованием.

Решение о банкротстве было принято 22 сентября, и оно может быть обжаловано в течение месяца, как указано на сайте Арбитражного суда.