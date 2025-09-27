Ричмонд
«Заломало весь»: телевизор застрял между потолком и эскалатором в Находке

Новый телевизор «сложился» в находкинском магазине техники.

Источник: Комсомольская правда

В одном из торговых центров Находки вчера произошел досадный инцидент. При спуске на эскалаторе телевизор стоимостью около 400 тысяч рублей «сложился» на сотрудника, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на соцсети.

По инициативе покупателя телевизор перемещали вдвоем — он сам и сотрудник магазина. Зайдя на эскалатор, габаритная покупка не вместилась в проем и упала на сотрудника, стоявшего вверху. Это произошло из-за того, что покупатель телевизора, находясь внизу, поднял коробку слишком высоко.

Работник отделался гематомами. Теперь предстоит выяснить, кто компенсирует ущерб за поврежденную технику.

Ранее «Комсомолка» писала, как в Находке врачи спасли монтажника, упавшего с высоты.