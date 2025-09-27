Шри-Ланка меняет визы по прилету на заранее оформленные онлайн — туда скоро полетит «Белавиа»

Шри-Ланка изменяет свои правила въезда для туристов, информирует Республиканский союз турорганизаций. И они отразятся в том числе на белорусах, ведь с 28 сентября открывается полетная программа «Белавиа» на остров. Речь о рейсе Минск — Маттала, который планируют осуществлять раз в неделю по вторникам.
Главное новшество заключается в том, что с 15 октября туристы уже не смогут получить ETA-визы по прилету в стране. Требуется виза, заранее оформленная онлайн. Сделать это можно по цене в 50 долларов с человека самостоятельно на сайте www.eta.gov.lk. Второй вариант — оформить въездной документ через туроператора за 60 долларов с персоны. А вот для детей до 12 лет виза достанется бесплатно.
Также РСТО уточняет, что виза дает право на двукратный въезд, а срок ее действия — 30 дней.
«Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев (180 дней) со дня прибытия на Шри-Ланку», — уточняют в Союзе турорганизаций.
Тем временем замглавы Минска высказался про цены на платные услуги в школах.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своих колебаниях по строительству второй АЭС в республике.
А Белстат озвучил топ-5 популярных у белорусов стран для путешествий.