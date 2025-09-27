Шри-Ланка меняет визы по прилету на заранее оформленные онлайн — туда скоро полетит «Белавиа»

Главное новшество заключается в том, что с 15 октября туристы уже не смогут получить ETA-визы по прилету в стране. Требуется виза, заранее оформленная онлайн. Сделать это можно по цене в 50 долларов с человека самостоятельно на сайте www.eta.gov.lk. Второй вариант — оформить въездной документ через туроператора за 60 долларов с персоны. А вот для детей до 12 лет виза достанется бесплатно.