Шри-Ланка меняет визы по прилету на заранее оформленные онлайн — туда скоро полетит «Белавиа»

Шри-Ланка вводит онлайн-визы вместо виз по прилету, и туда скоро летит «Белавиа».

Источник: Комсомольская правда

Шри-Ланка изменяет свои правила въезда для туристов, информирует Республиканский союз турорганизаций. И они отразятся в том числе на белорусах, ведь с 28 сентября открывается полетная программа «Белавиа» на остров. Речь о рейсе Минск — Маттала, который планируют осуществлять раз в неделю по вторникам.

Главное новшество заключается в том, что с 15 октября туристы уже не смогут получить ETA-визы по прилету в стране. Требуется виза, заранее оформленная онлайн. Сделать это можно по цене в 50 долларов с человека самостоятельно на сайте www.eta.gov.lk. Второй вариант — оформить въездной документ через туроператора за 60 долларов с персоны. А вот для детей до 12 лет виза достанется бесплатно.

Также РСТО уточняет, что виза дает право на двукратный въезд, а срок ее действия — 30 дней.

«Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев (180 дней) со дня прибытия на Шри-Ланку», — уточняют в Союзе турорганизаций.

Тем временем замглавы Минска высказался про цены на платные услуги в школах.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своих колебаниях по строительству второй АЭС в республике.

А Белстат озвучил топ-5 популярных у белорусов стран для путешествий.

