Диетолог Поляков: злоупотребление семечками повышает кардиориски

Наиболее вредными можно считать семечки подсолнечника, тем более если они были подвергнуты термической обработке, отметил диетолог.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал aif.ru самые вредные семечки.

«Если говорить про вредные и полезные семечки, в целом, наверное, более вредными можно считать семечки подсолнечника, особенно если их употреблять в большом количестве, еще и жареными», — отметил Поляков.

Дело в том, пояснил диетолог, что семена подсолнуха содержат большое количество омега-6. Есть известная всем омега-3, содержащаяся в рыбе, продолжил он, а вот омега-6 содержится в других продуктах: в сале, кукурузе, семенах подсолнуха и в других.

«В нашем организме есть определенное соотношение омега-3 к омеге-6. То есть, если коротко: омега-3 отвечает за снижение воспалительных процессов, за нормальную структуру клеточных мембран, за нормальную работу иммунной системы, снижает холестерин и так далее. А омега-6, в отличие от омеги-3, обладает прямо противоположным эффектом, то есть стимулирует воспалительные процессы в нашем организме», — сказал Поляков.

По его словам, нормальным соотношением в организме омеги-3 к омеге-6 считается один к четырем соответственно, однако при соотношении, к примеру, 1 к 20, возникают перекосы, которые приводят к повышению общего воспалительного фона и обострению различных хронических заболеваний.

«В связи с этим употребление большого количества продуктов, богатых омега-6, не совсем полезно. Поэтому можно сказать, что злоупотребление семечками повышает свертываемость крови, сердечно-сосудистые риски. То есть, повторюсь, если бы соотношение омеги-3 к омеге-6 было бы оптимальным, вопросов бы не было. Но наша диета преимущественно богата омегой-6, а вот омеги-3 у нас как раз сильный дефицит», — отметил Поляков.

Врач также добавил, что при термической обработке семечек происходит изменение структуры тех жиров, которые в них находятся, то есть возникает определенная гидрогенизация и процесс образования так называемых трансизомеров, других молекул, которые в природе не присутствуют.

«Это также повышает кардиориски и риск онкологии, приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. В целом, любой жареный продукт — это не про пользу», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков рассказал aif.ru, сколько семечек можно съедать за один прием без вреда для организма.