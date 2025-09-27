Диетолог Поляков: злоупотребление семечками повышает кардиориски

«В связи с этим употребление большого количества продуктов, богатых омега-6, не совсем полезно. Поэтому можно сказать, что злоупотребление семечками повышает свертываемость крови, сердечно-сосудистые риски. То есть, повторюсь, если бы соотношение омеги-3 к омеге-6 было бы оптимальным, вопросов бы не было. Но наша диета преимущественно богата омегой-6, а вот омеги-3 у нас как раз сильный дефицит», — отметил Поляков.