Красноярцы встали в огромную пробку в сторону «Роева ручья»

В Красноярске на правобережье образовался огромный затор по направлению в сторону «Роева ручья».
На карте сервиса 2ГИС пробка начинается по улице Свердловской от станции «Енисей», а на Николаевском мосту — с развязки на левом берегу. Навигатор показывает, что из центра города до зоопарка на машине придется добираться больше часа.
Напомним, сегодня в Красноярске отмечают День туризма. Основные мероприятия проходят в районе Торгашинской лестницы. При этом навигатор показывает, что на улице Базайской нет заторов, небольшие затруднения фиксируются лишь в районе парковки у «Гренады».