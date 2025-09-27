Топ-5 главных новостей в Молдове 27 сентября 2025: На Центральном рынке резко взвинтили цены на фрукты и овощи; нарушения выборного процесса в Молдове стали причиной перепалки в Европарламенте; ПАС пугает Молдову отменой

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 27 сентября 2025:
1. Виноград — по 40 леев за килограмм, персики — по 45: Таких цен в Молдове в сентябре еще не было — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
2. Нарушения выборного процесса в Молдове стали причиной перепалки в Европарламенте: «Вы молчите, вы слепы» — депутат Браун осудил репрессии ПАС и Санду.
3. ПАС пугает граждан Молдовы отменой безвизвого режима с ЕС: Людям, на самом деле, нужно просто прокормить семью, оплатить коммуналку, ну и собрать деньги на путешествия Санду и её команды в страны мира.
4. В Кишиневе появилась новая автобусная линия: Рассказываем, по какому маршруту будет ходить общественный транспорт.
5. В Молдове погода дарит пару теплых дней перед похолоданием и дождями: Но ночные заморозки никто не отменял.
