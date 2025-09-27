Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 27 сентября 2025:

1. Виноград — по 40 леев за килограмм, персики — по 45: Таких цен в Молдове в сентябре еще не было — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.

2. Нарушения выборного процесса в Молдове стали причиной перепалки в Европарламенте: «Вы молчите, вы слепы» — депутат Браун осудил репрессии ПАС и Санду.

3. ПАС пугает граждан Молдовы отменой безвизвого режима с ЕС: Людям, на самом деле, нужно просто прокормить семью, оплатить коммуналку, ну и собрать деньги на путешествия Санду и её команды в страны мира.

4. В Кишиневе появилась новая автобусная линия: Рассказываем, по какому маршруту будет ходить общественный транспорт.

5. В Молдове погода дарит пару теплых дней перед похолоданием и дождями: Но ночные заморозки никто не отменял.

Пенсионерка из Кишинева продает вещи из дома за копейки: «Пенсии не хватает, но главное, чтобы был мир на Земле, а остальное — но я не на такую старость рассчитывала».

Корреспондент «КП» в Молдове поговорил с 70-летней Валентиной, у которой пенсия всего три тысячи леев (далее…).

Не спешите покупать евро и доллары: Как жителям Молдовы самостоятельно проверить валюту на подлинность.

У граждан Молдовы сохраняется интерес к иностранной валюте (далее…).

Не весь урожай яблок из-за блокирования партией ПАС российских рынков гниет на обочинах: Почему румынским перевозчикам разрешили зарабатывать на доставке части молдавской продукции в РФ.

Садоводы выкорчевывают свои плантации, потому, что не верят в будущее отрасли (далее…).