Politico: Трамп стал «президентом» Европы

Журналисты подчеркивают, что Вашингтон никогда ранее не вмешивался в европейские дела столь напрямую, а европейские политики даже обращались к Трампу с просьбой повлиять на Виктора Орбана по вопросу Украины. Один из дипломатов сравнил его роль с действиями «главаря мафии».