Politico: Трамп стал «президентом» Европы

Президент США Дональд Трамп усилил влияние в Европе, хотя лидеры ЕС отрицают, что называют его «президентом Европы». Сам лидер утверждал, что подобный титул ему приписывают. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что влияние Трампа проявляется все заметнее: генсек НАТО Марк Рютте публично назвал его «папочкой», а ЕС подписал с США торговое соглашение, которое Politico сравнило с капитуляцией.

Журналисты подчеркивают, что Вашингтон никогда ранее не вмешивался в европейские дела столь напрямую, а европейские политики даже обращались к Трампу с просьбой повлиять на Виктора Орбана по вопросу Украины. Один из дипломатов сравнил его роль с действиями «главаря мафии».

Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер напомнил, что прежде Европа воспринималась Вашингтоном как равноправный партнер, а споры по торговле решались переговорами, а не давлением, передает издание.

Власти США не будут вводить новые санкции в отношении РФ, пока европейские страны покупают большие объемы российской нефти и газа. Об этом 23 сентября сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Дональд Трамп знает, что есть вариант, при котором ему придется наложить дополнительные издержки против России.

