МПК восстановил Паралимпийский комитет России в правах

В 2022 году российские паралимпийцы не были допущены к участию в Паралимпийских играх в Пекине из-за событий на Украине. Членство России и Белоруссии в МПК было частично приостановлено в 2023 году по решению генеральной ассамблеи: тогда против полного отстранения проголосовали 74 делегата, за — 65. В то же время было решено разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под эгидой МПК, а также на летних Паралимпийских играх в Париже — в индивидуальном зачете и под нейтральным флагом. Как ранее отмечал Павел Рожков, среди предъявленных к ПКР претензий были нарушение олимпийского перемирия и нейтральная позиция по отношению к специальной военной операции, несмотря на то что устав МПК предусматривает поддержание нейтралитета в политических вопросах.