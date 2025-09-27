Во всех школах Казахстана появятся экобоксы

"Мероприятие у нас не первый раз проводится. Сегодня практически во всех школах Астаны такие контейнеры для раздельного сбора уже установлены. Также аналогично в Жезказгане. Из данных контейнеров мы получаем качественное вторсырье, которое не нужно повторно сортировать. Назгуль Алимсурина, руководитель управления коммунальных отходов МЭПР РК.