Омский таксопарк запускает в работу первую партию электромобилей

Первая партия электромобилей выйдут в линию уже 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске частный таксопарк начал переход на электрический транспорт: в сентябре компания приобрела 20 электромобилей — 10 машин российского бренда «Амберавто А5» и 10 автомобилей марки Evolute (модели i-Sky, i-Space и i-Joy). Об этом сообщил «РБК Омск» руководитель таксопарка Антон Иванов.

Покупка стала возможной благодаря субсидии от правительства Омской области: стоимость каждого электромобиля с учётом поддержки составила около 1,6 млн рублей. При этом розничная цена «Амберавто А5» — около 2,6 млн рублей, а модели Evolute варьируются от 1,4 до 3,7 млн рублей в зависимости от комплектации.

Первая партия электрокаров прибыла в Омск 25 сентября, а уже с понедельника они начнут работать в составе таксопарка. На кузовах машин разместят наклейки с надписью: «Я — электромобиль такси Омска».

«Сейчас важно понять, как электромобили поведут себя в наших условиях — особенно в зимний период, при сильных морозах. Нужно оценить стабильность работы аккумуляторов и общую надёжность», — отметил руководитель предприятия Антон Иванов. Он добавил, что в перспективе таксопарк планирует полностью перейти на электротранспорт, особенно учитывая выгодные условия локализации и обновления автопарка.

По словам руководителя, электромобили дешевле в обслуживании, экономичнее в эксплуатации и обеспечивают повышенный комфорт для пассажиров. Ранее мы писали, что ГИБДД России по Омской области бьет тревогу из-за роста ДТП с подростками.