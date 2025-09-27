Омский таксопарк запускает в работу первую партию электромобилей

«Сейчас важно понять, как электромобили поведут себя в наших условиях — особенно в зимний период, при сильных морозах. Нужно оценить стабильность работы аккумуляторов и общую надёжность», — отметил руководитель предприятия Антон Иванов. Он добавил, что в перспективе таксопарк планирует полностью перейти на электротранспорт, особенно учитывая выгодные условия локализации и обновления автопарка.