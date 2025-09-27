Хуже снега: Life.ru узнал, почему осенняя утренняя дорога коварнее, чем кажется

Основная проблема здесь кроется скорее в человеческом факторе. Часто водители просто не готовы к резкому изменению климатических условий, например, к появлению влаги на поверхности дороги утром. С утра дороги действительно становятся более влажными, а после дождя или тумана на них может накопиться мокрая листва, которая существенно влияет на сцепление шин с дорогой и увеличивает риск ДТП.