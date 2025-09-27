Адвоката из Владивостока проверят после заявления о пытках задержанного

Управление Федеральной службы безопасности по Магаданской области направило запрос в Главное управление Министерства юстиции по Приморскому краю с просьбой провести проверку адвоката из Владивостока Максима Сикача на предмет соблюдения норм закона об адвокатской деятельности и профессиональной этики. Такое действие связано с заявлением юриста в новых медиа о том, что его клиент был вынужден якобы под пытками признаться в подготовке теракта на Колыме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо УФСБ.
В конце августа в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что двое мужчин из Магаданской области под пытками были вынуждены признаться в организации теракта. Уже в сентябре Управление ФСБ по Магаданской области сообщило о возбуждении дела в отношении двух местных жителей, подозреваемых в браконьерстве и одновременной подготовке террористического акта. По данным ведомства, обвиняемые распылили через ограждение химическое вещество, нанесшее ущерб объекту пограничного управления ФСБ, а затем изготовили три ёмкости с зажигательной смесью для поджога охраняемых объектов и были задержаны. При этом, согласно данным управления, обвиняемые дали признательные показания в присутствии адвокатов.
В письме руководства УФСБ Магаданской области, адресованном Минюсту Приморья, отмечается, что адвокат Сикач не имел процессуальных полномочий и права представлять интересы обвиняемого на момент публикаций в Интернете. Из этого следует, что распространённые им сведения являются непроверенными и недостоверными, и юрист не должен был их озвучивать публично. Кроме того, в документе содержится просьба рассмотреть возможность применения к адвокату дисциплинарных мер по статье Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».