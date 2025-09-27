Адвоката из Владивостока проверят после заявления о пытках задержанного

В конце августа в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что двое мужчин из Магаданской области под пытками были вынуждены признаться в организации теракта. Уже в сентябре Управление ФСБ по Магаданской области сообщило о возбуждении дела в отношении двух местных жителей, подозреваемых в браконьерстве и одновременной подготовке террористического акта. По данным ведомства, обвиняемые распылили через ограждение химическое вещество, нанесшее ущерб объекту пограничного управления ФСБ, а затем изготовили три ёмкости с зажигательной смесью для поджога охраняемых объектов и были задержаны. При этом, согласно данным управления, обвиняемые дали признательные показания в присутствии адвокатов.