За хулиганство на борту воздушного судна осудили жителя Хабаровска

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, характеризующегося удовлетворительно, наличия смягчающих наказание обстоятельств: признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, а также с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.