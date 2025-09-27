За хулиганство на борту воздушного судна осудили жителя Хабаровска

Он громко выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и плеснул в их лица алкогольный напиток. После этого М. бесцельно ходил по салону, размахивал руками, создавал некомфортные условия для перелета пассажиров, а также препятствовал работе членов экипажа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Хабаровска.
В ответ на попытку бортпроводников и одного из пассажиров самолета пресечь его незаконные действия, горожанин продолжил громко выражаться в их адрес нецензурной бранью, плюнул в лицо пассажиру и кинул его сотовый телефон на пол.
После посадки в аэропорту г. Хабаровска дебошир был передан сотрудникам полиции.
В судебном заседании мужчина вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, характеризующегося удовлетворительно, наличия смягчающих наказание обстоятельств: признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, а также с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.