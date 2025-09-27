Ричмонд
Ищут с самого лета, и никаких результатов: пропал 38-летний уфимец Раиль Азнабаев

Поиски пропавшего 38-летнего уфимца длятся уже 29 дней.

Источник: Комсомольская правда

Уже 29 дней длятся поиски пропавшего 38-летнего уфимца Раиля Азнабаева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 28 августа. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные с проседью волосы и карие глаза. Был одет в черную кофту на молнии, черную футболку и синие джинсы.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.