В аэропорту Казани сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью система ПВО России отразила массированную атаку украинских дронов. Всего было перехвачено и уничтожено 55 беспилотников над семью регионами. Все угрозы нейтрализовали, пострадавших и серьёзных повреждений на земле не зафиксировано.