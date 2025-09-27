Испанская инквизиция начала работу 27 сентября 1480 года

Филипп II — король-эпоха — и впрямь прославился тем, что строил вертикаль власти, вытеснив из общественной жизни роль парламентов (кортесов). Вместе с тем, кем он точно не был, так это религиозным мракобесом и католическим Иваном Грозным, с которым они правили в одно время. Филипп II был крупным покровителем наук, в том числе и в особенности математики, астрономии, географии и инженерии (кораблестроения). В 1583 году он основал первую в Европе Академию математики (ныне Академия наук) и дал ей здание рядом с Королевским дворцом, где стали обучать космографов, архитекторов, артиллеристов и инженеров. Он создал Алхимический кабинет (кафедру или лабораторию) и распорядился привезти из Милана инженерные наработки никому тогда еще не известного Леонардо да Винчи. При королевском участии инженер Херонимо де Аянс-и-Бомон создал ранние прототипы паровых двигателей для удаления воды из шахт.