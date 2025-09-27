Волонтер Рублев напомнил, что нельзя кормить летучую мышь тараканами и яблоками

К сожалению, не все горожане осведомлены о пользе летучих мышей. Равно как и о том, что нападают они только на комаров, а человека первыми не атакуют. И уж тем более не пьют ни у кого кровь — в нашей стране мышам- «вампирам» слишком холодно, и здесь такие виды не живут (в целом, кровососов среди рукокрылых крайне мало, это лишь три вида из 1,4 тыс., да и те кусают животных, а не людей).