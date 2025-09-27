Ричмонд
Осужденный экс-генерал Иван Попов переведен из СИЗО в колонию

Иван Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима в Коломне.

Осужденный экс-командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов переведен из СИЗО в колонию для отбывания наказания, передает ТАСС.

Сообщается, что колония общего режима, куда перевели Попова, находится в подмосковной Коломне.

Напомним, 24 апреля Попов был признан виновным в мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

В июле губернатор Запорожской области наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени.