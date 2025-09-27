Осужденный экс-генерал Иван Попов переведен из СИЗО в колонию

Осужденный экс-командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов переведен из СИЗО в колонию для отбывания наказания, передает ТАСС.
Сообщается, что колония общего режима, куда перевели Попова, находится в подмосковной Коломне.
Напомним, 24 апреля Попов был признан виновным в мошенничестве. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.
В июле губернатор Запорожской области наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени.