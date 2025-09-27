В Москве начался суд над 19-летним россиянином за секс со школьницей на лестнице

В Москве начался суд над 19-летним россиянином за секс со школьницей на лестничной клетке. По версии следствия, интим он потребовал в обмен на бутылку крепкого алкоголя. Главное доказательство — показания девушки. Уголовное дело, где идет борьба «слова против слова», может закончиться для юноши сроком до 20 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Все имена изменены, — прим. «Газеты.Ru».
«Купили водку и ликер».
Весна 2024 года, ученица 7 класса Снежана и пустая квартира — мама с утра ушла на работу. Идея, как провести день, возникла у школьницы быстро, и уроки в эти планы не входили.
Она написала двум своим приятельницам, и ~школьницы договорились закупиться алкоголем в гипермаркете~ — весело провести время, пока никого нет дома. Совершеннолетних в компании не было (Снежане через месяц исполнялось 14), но выход нашелся. ~Одна из девочек написала своему школьному знакомому — 19-летнему Алексею, попросила купить выпивку и скинула деньги.~
В час дня компания уже стояла в отделе с алкоголем, где школьницы выбрали бутылку водки «Деревенька» и ликер. Алексей оплатил покупки, обменялся номером со Снежаной и уехал в офис за велосипедом — он подрабатывал доставщиком. Девочки же вернулись в квартиру дегустировать купленное. Позднее, в кабинете следователя, Снежана уверяла, что никогда до этого не употребляла алкоголь, ей просто «хотелось попробовать ощущение опьянения».
Через три часа дома остались только две девочки и немного водки. Снежана предложила взять что-то поинтереснее.
«Около 16 час. 40 мин. мне написала Снежана о том, что хочет еще алкогольной продукции. Она сказала, что хочет розовый джин. Прислала адрес, подъезд, домофон, этаж. Поднявшись, я написал ей, что уже на этаже. Снежана вышла из квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Я отдал ей бутылку джин марки “Barrister” Pink объемом 0.7 литров», — рассказывал на допросе Алексей.
На этом факты, в которых сходятся показания всех участников этой драмы, заканчиваются, и начинается типичная для подобных уголовных дел борьба «слова против слова».
«Зашла в квартиру в истерике».
По словам девушки, получив сообщения от Алексея, она вышла из квартиры, а подруга осталась в комнате. В холле юноша передал ей бутылку, напомнил, что покупка обошлась ему в 700 рублей, а девушка прислала лишь 500 и предложил доплатить.
«~Языком в полости рта он уперся в щеку, намекая, что мне необходимо вступить с ним в половой акт в оральной форме.~ Я подумала, что он шутит, сказала ему, что мне 13 лет, но он не обратил внимание, начал настаивать и сказал идти за ним на лестничный марш», — говорится в показаниях школьницы.
По ее словам, она была в замешательстве и не понимала, что сейчас будет происходить. Молодые люди вышли на лестницу через общий балкон.
«~Он приказал встать на колени, я была в шоке от происходящего~, все было, как в тумане, плохо соображала, боялась применения физической силы, встала на колени, как он приказал. Затем Алексей расстегнул ширинку своих темно-синих джинсов», — записали следователи в протоколе допроса.
Девочка уверяла, что подчинилась, потому что никого, кто мог бы ей помочь, не было. Правда, по словам подруги, которая ждала ее в квартире, ~сначала Снежана одна зашла домой, рассказала ей, что отойдет «урегулировать вопрос с оплатой Алексею» и только после этого вернулась на лестницу.~
О том, что школьница была в шоке от произошедшего, рассказали и две другие ее подружки, которым Снежана, согласно материалам дела, позвонила почти сразу, вернувшись в квартиру. Обе говорили, что подруга «плакала в трубку». Два звонка она совершила с разницей примерно в пять минут, а затем набрала своему психологу, которая сообщила о случившемся матери девочки.
«Можешь обращаться, если нужно будет купить алкоголь».
Вернувшись домой, мать Снежаны набрала «02». В полиции сразу зарегистрировали ее заявление с просьбой привлечь к ответственности «неизвестное лицо, совершившее в отношении ее дочери развратные действия сексуального характера» (цитата из материалов дела. Согласно УК, развратные действия и действия сексуального характера — это две разные статьи — прим. «Газеты.Ru»). Речи о насилии еще не было.
В тот же день Алексея задержали на выходе из дома и доставили в отдел. ~Молодой человек утверждал, что вступил в половой акт по обоюдному согласию~, а про возраст новой знакомой не знал.
По его словам, когда он передал девушке джин, она спросила, как может его отблагодарить, и он «в шутку предложил сделать минет». Снежана ответила «без проблем», и молодые люди пошли на лестничную площадку.
«Потом мы разговорились, я сказал, что можешь обращаться, если нужно будет купить алкоголь, вызвал лифт, и мы разошлись, она пошла к себе в квартиру», — рассказывал Алексей на допросе. По его словам, в подъезде он пробыл не более 10 минут.
~В отношении юноши возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК ~— насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Как говорится в обвинительном заключении, факт принуждения подтверждается «рядом доказательств» — показаниями потерпевшей и свидетелей (подруг, которым звонила девушка, и одноклассницы, которая ждала в квартире, — прим. «Газеты.Ru»), а также проведенными экспертизами.
«Имеет полное представление о сексе».
~В заключении специалистов говорится, что никаких повреждений и следов насилия ни у Снежаны, ни у Алексея нет. ~Также у девушки не обнаружили каких-либо расстройств, связанных с последствиями преступления.
Задолго до произошедшего школьница регулярно ходила к психологу и обращалась к частному психиатру из-за плохого настроения и суицидальных мыслей. ~Про секс она узнала в начальной школе, а с 4−5 класса стала смотреть порно.~
Сексолог, проводивший экспертизу, отметил, что в свои 13 лет Снежана имеет полное представление об интимных отношениях, может понимать, что происходит и оказывать сопротивление.
Самого обвиняемого удалось обследовать лишь со второй попытки. В апреле 2024 года комиссия заключила, что ~на фоне ареста у 19-летнего Алексея развилось временное смешанное тревожно-депрессивное расстройство.~ В принудительном порядке его поместили в психиатрическое учреждение, а после лечения отпустили домой.
Повторную экспертизу провели спустя год. Тогда было установлено, что какими-либо расстройствами он не страдал и мог отдавать отчет своим действиям.
~Судебные психиатры подчеркнули инфантильность юноши ~и то, что по складу характера он старается занимать пассивную позицию и избегать конфликтов. ~Снежана же, наоборот, склонна к эмоциональным всплескам, демонстративности~, не отличается повышенной внушаемостью и подчиняемостью.
Следователи не увидели здесь противоречий и сочли доказательства исчерпывающими. 14 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение, направив дело в суд.
Первое заседание по существу состоялось 26 сентября в закрытом режиме. Ни потерпевшая, ни ее мать на слушание не явились. Следующее заседание назначено на 7 октября.
Если юношу признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.