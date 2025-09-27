Павел Прилучный назвал главный недостаток своей жены

Актёр Павел Прилучный откровенно рассказал о своих отношениях с женой Зепюр Брутян. В интервью изданию «ОК!» звезда сериала «Мажор» отметил, что единственным недостатком супруги считает лень. При этом он не скрывает, что эта черта характера присуща и ему самому.