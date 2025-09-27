Ричмонд
Павел Прилучный назвал главный недостаток своей жены

Актёр Павел Прилучный откровенно рассказал о своих отношениях с женой Зепюр Брутян. В интервью изданию «ОК!» звезда сериала «Мажор» отметил, что единственным недостатком супруги считает лень. При этом он не скрывает, что эта черта характера присуща и ему самому.

Источник: Life.ru

«Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а её заставляю тоже я, а не она себя», — поделился актёр.

При этом Прилучный назвал возлюбленную идеальной, выделив такие её качества, как красота, преданность, чувство юмора, сексуальность, обаяние и талант. Особое значение артист придаёт абсолютному доверию в их отношениях.

Ранее Life.ru писал, что Прилучный обвинил актрису Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против экс-супруги. Однако проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына. Напомним, звезда сериалов был в браке с Муцениеце до 2020 года.

