Задержан третий подозреваемый по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Однако расследование не ограничилось только ими. Полицейские установили, что к преступной деятельности причастен 54-летний житель Сланцев, которого задержали в ходе дальнейших оперативных мероприятий. В его гараже были найдены ёмкости с алкоголем сомнительного качества. Все изъятые товары направлены на экспертизу. Следствие продолжает выяснять, куда ещё мог поступать опасный суррогат, и проводит дополнительные проверки.