В Ростове в выходные обещают от восьми до 18 градусов тепла

В Ростове-на-Дону последние выходные сентября будут солнечными, но при этом не жаркими. Так, в субботу, 27 сентября, утром обещают 10 градусов тепла, днем потеплеет до +16. Вечером столбик термометра покажет +13, а ночью +8. День будет солнечным, без осадков. Ветер до четырех метров в секунду.
В воскресенье, 28 сентября, с утра в донской столице будет 11 градусов тепла, днем потеплеет до 18 градусов, вечером столбик термометра покажет 15 градусов, а ночью +12. Весь день синоптики прогнозируют переменную облачность, но без дождя. Порывы ветра составят от трех до четырех метров в секунду.
