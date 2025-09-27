В Ростове в выходные обещают от восьми до 18 градусов тепла

В Ростове-на-Дону последние выходные сентября будут солнечными, но при этом не жаркими. Так, в субботу, 27 сентября, утром обещают 10 градусов тепла, днем потеплеет до +16. Вечером столбик термометра покажет +13, а ночью +8. День будет солнечным, без осадков. Ветер до четырех метров в секунду.