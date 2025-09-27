Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в выходные обещают от восьми до 18 градусов тепла

В Ростове 27 и 28 сентября будут большие колебания температуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону последние выходные сентября будут солнечными, но при этом не жаркими. Так, в субботу, 27 сентября, утром обещают 10 градусов тепла, днем потеплеет до +16. Вечером столбик термометра покажет +13, а ночью +8. День будет солнечным, без осадков. Ветер до четырех метров в секунду.

В воскресенье, 28 сентября, с утра в донской столице будет 11 градусов тепла, днем потеплеет до 18 градусов, вечером столбик термометра покажет 15 градусов, а ночью +12. Весь день синоптики прогнозируют переменную облачность, но без дождя. Порывы ветра составят от трех до четырех метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Telegram.

Читайте также.

Жаркий старт и дождливый финал: Синоптик рассказал, какой будет погода в Ростовской области в сентябре 2025.