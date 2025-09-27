Волгоградского генерала Попова этапировали в колонию

Генерала осудили за то, что он вместе с бывшим заместителем командующего войсками ЮВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признал. Во время следствия он хотел отправиться на СВО, однако в этом ему было отказано. При этом власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу.