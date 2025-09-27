Росавиация: Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения действовали с 6:39 по московскому времени.
— Аэропорт Казани. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что столичный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, принимая прилетающие рейсы по факту прибытия, а вылетающие — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов с учетом оперативной ситуации. Пассажирам и встречающим их гостям следует уточнять статус рейса с помощью кол-центров и сайтов авиаперевозчиков, а также через табло аэропорта.
12 сентября в четырех аэропортах, расположенных в городах Иваново, Пскове, Ярославле, а также в петербургском Пулкове ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Артема Кореняко, это повлияло на возможности использования воздушных трасс для полетов из Калининграда и в него.