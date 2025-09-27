Депутат предупредил о штрафах за неготовность к отопительному сезону

Он также отметил, что для должностных лиц предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей. По словам Якубовского, законопроект является инструментом наведения дисциплины и персональной ответственности, а не заменой инвестиционной политики.