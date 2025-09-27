Красноярец попытался вернуть продавцу козу, которая давала мало молока

Красноярец попытался вернуть продавцу козу, которая давала всего 500 мл молока, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, мужчина приобрел животное за 10 тысяч рублей, но инвестиции не сыграли. Однако в Роспотребнадзоре помочь недовольному покупателю не смогли.
«В данном случае на возмездные отношения, возникающие между физическими лицами, закон о защите прав потребителей не распространяется. Взаимоотношения между гражданами могут быть рассмотрены только в рамках гражданско-правовых отношений в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ», — прокомментировали в ведомстве.