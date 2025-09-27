Двух жителей Ленобласти обвинили по делу об отравлении алкоголем

Ранее сообщалось, что в результате отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области за сентябрь погибли 19 человек. У восьми человек подтверждено отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. В рамках расследования были задержаны два человека.