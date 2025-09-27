Ричмонд
Двух жителей Ленобласти обвинили по делу об отравлении алкоголем

Двум жителям Ленинградской области предъявлены обвинения в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, из-за которой погибли люди.

Двум жителям Ленинградской области предъявлены обвинения в производстве и сбыте опасной спиртосодержащей продукции, повлекшей гибель нескольких человек, сообщает региональное СУ СКР.

В сообщении говорится, что на месте происшествия работают следователи. Совместно с полицейскими были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью.

Установлены причастные к совершению преступления, они задержаны, с ними проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Устанавливаются иные лица, пострадавшие от употребления суррогатной продукции. Расследование дела продолжается, оно находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось, что в результате отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области за сентябрь погибли 19 человек. У восьми человек подтверждено отравление метанолом. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. В рамках расследования были задержаны два человека.