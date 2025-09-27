«Собака лает, караван идет»: Певцов высказался об уехавших артистах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с РИА Новости посоветовал уехавшим из РФ артистам заниматься своим делом, а не «квакать» и «изливать желчь».
«Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья… Собака лает, караван идёт», — сказал Певцов.
Ранее Певцов, комментируя РИА Новости интервью Аллы Пугачевой, заявил, что людей, которые на словах становятся предателями родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения.