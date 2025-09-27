Бабье лето порадовало омичей обильным урожаем грибов

«Осень берёт своё, подходит к концу бабье лето, которое порадовало нас обильным урожаем опят. Нагулялись по красочному лесу, получили огромное удовольствие от находок и вдоволь насладились тихой охотой. Успели сделать заготовки на зиму и полакомиться свежими наивкуснейшими опятами. Спасибо Дачный! Ещё будем надеяться на грузди», — рассказали грибники.