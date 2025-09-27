Ричмонд
Бабье лето порадовало омичей обильным урожаем грибов

Чаще всего находки встречались в Омском районе.

Источник: Om1 Омск

В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте» местные жители продолжают делиться своими находками. Чаще всего омичи обнаруживали в лесах опята и вешенки.

Так, одна из местных жительниц в посёлке Дачный Омского района нашла большой пень, усыпанный опятами.

«Самый красивый пень. Всего литров 30. Раскрытые не брали», — рассказала омичка.

В селе Одесское жителям удалось собрать несколько вёдер вешенок.

Ещё одна омичка обнаружила за посёлком Дачный около Красноярского тракта опята. По словам женщины, ведро удалось набрать за 1,5 часа.

«Сегодня набрала с ведро за 1,5 часа, опята подросли, но есть и мелочь. Сухие, мясистые, но много и переросших попадается», — написала омичка.

В том же посёлке грибникам посчастливилось набрать корзины опят. Из них жители сделали заготовки на зиму.

«Осень берёт своё, подходит к концу бабье лето, которое порадовало нас обильным урожаем опят. Нагулялись по красочному лесу, получили огромное удовольствие от находок и вдоволь насладились тихой охотой. Успели сделать заготовки на зиму и полакомиться свежими наивкуснейшими опятами. Спасибо Дачный! Ещё будем надеяться на грузди», — рассказали грибники.