«Символ позора стал символом славы Божией»: священник раскрыл суть Воздвижения Креста Господня

«Отмечать это событие стали со времени чудесного обретения этой великой христианской святыни в IV веке. Некогда символ позора стал символом славы Божией и символом христиан, который все мы носим на своей груди», — рассказал председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов. Он пояснил, что праздник Воздвижения Креста Господня установлен в память о событиях IV века, когда после прекращения гонений на христиан император Константин Великий поручил своей матери, царице Елене, найти реликвию, на которой был распят Иисус Христос.