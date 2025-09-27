«Символ позора стал символом славы Божией»: священник раскрыл суть Воздвижения Креста Господня

Священник раскрыл суть праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
В храмах России 27 сентября отмечают один из главных православных праздников — Воздвижение Креста Господня. Как рассказал председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов в беседе с «ФедералПресс», этот день посвящен воспоминанию о чудесном обретении христианской святыни в IV веке. Тогда крест, считавшийся символом позора со времен Римской империи, стал для христиан символом славы Божией.
«Отмечать это событие стали со времени чудесного обретения этой великой христианской святыни в IV веке. Некогда символ позора стал символом славы Божией и символом христиан, который все мы носим на своей груди», — рассказал председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов. Он пояснил, что праздник Воздвижения Креста Господня установлен в память о событиях IV века, когда после прекращения гонений на христиан император Константин Великий поручил своей матери, царице Елене, найти реликвию, на которой был распят Иисус Христос.
По церковному преданию, святыня была обнаружена в Иерусалиме около 325−326 годов. С тех пор этот день является одним из важнейших в православном календаре, а крест — главным символом веры для миллионов верующих по всему миру. До этого же в первых веках нашей эры христиане подвергались жестоким гонениям в Римской империи и многие святыни были утрачены.
Воздвижение Креста Господня ежегодно отмечается 27 сентября и считается одним из главных двунадесятых праздников православия. По церковному преданию, в IV веке мать императора Константина Великого, святая Елена, обрела Крест Господень в Иерусалиме, после чего он стал главным символом христианской веры. На Руси этот день также сопровождался народными обычаями и приметами, связанными с завершением бабьего лета и наступлением осенних холодов.