Число организаций для прохождения альтернативной службы выросло в Беларуси

Минтруда и соцзащиты Беларуси увеличило число организаций, где можно пройти альтернативную службу.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси увеличило число организаций, где можно пройти альтернативную службу. Информация содержится в постановлении госоргана от 11 сентября 2025 года под номером 91.

Так, в перечень организаций (а теперь их уже 385), в которых возможно пройти альтернативную службу вместо службы в армии, включили семь социальных пансионатов, пять территориальных центров социального обслуживания населения, а также центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток».

В Минтруда и соцзащиты напоминают, что именно этот государственный орган определяет организацию, в которой гражданин Беларуси будет проходить альтернативную службу. Равно, как и день убытия к ее месту.

«Граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей», — напоминают в Минтруда.

К слову, не так давно названное министерство сказало, что 110 юношей в Беларуси проходят альтернативную службу. Также мы приводили топ-7 вопросов об альтернативной службе в Беларуси.