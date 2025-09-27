Два самолета ушли на запасные аэродромы, три рейса отменили: Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Казани

Утром 27 сентября в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Информация о ограничениях появилась в 6:34 по московскому времени.
Причиной введения ограничений стала необходимость обеспечения безопасности. За время действия ограничений два самолета были направлены на запасные аэродромы.
Позднее Росавиация сообщила о снятии всех ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В официальном Телеграм-канале представителя ведомства уточнили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для приоритетного обеспечения безопасности.
В результате утренних ограничений в аэропорту наблюдаются значительные задержки рейсов, три рейса были отменены. Согласно данным онлайн-табло, рейс Казань-Москва (Шереметьево) перенесен с 6:45 на 9:40. Вылет в Стамбул отложен до 12:30 вместо 7:15. Рейс в Тбилиси задержан до 11:45 вместо изначально запланированного времени 9:15. Также задерживаются вылеты в Петрозаводск и Санкт-Петербург (с 10:45 до 11:40). Рейс в Анталью перенесен с 13:05 на 16:30.
Задерживаются и прибывающие рейсы: самолет из Нового Уренгоя прибудет в 10:00 вместо 9:00, а рейс из московского Шереметьево в Казань перенесен с 9:20 на 10:25. Были отменены вылеты в московское Шереметьево на 8:55 и 10:30, а также обратный рейс в 9:45.
Режим беспилотной опасности в Татарстане был объявлен 27 сентября в 5:18 утра. Ранее подобный режим вводился в среду, 25 сентября, в 19:30 и действовал почти восемь часов. 24 сентября режим беспилотной опасности вводился дважды: первый раз в 6:09 утра с продолжительностью четыре часа.
Напомним, российские системы противовоздушной обороны в ночь на 27 сентября перехватили и уничтожили в общей сложности 55 украинских беспилотников.
KP.RU ранее сообщал, что аэропорт Туношна в Ярославле временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отметили, что ограничения также были введены в целях безопасности.