Два самолета ушли на запасные аэродромы, три рейса отменили: Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в аэропорту Казани

В результате утренних ограничений в аэропорту наблюдаются значительные задержки рейсов, три рейса были отменены. Согласно данным онлайн-табло, рейс Казань-Москва (Шереметьево) перенесен с 6:45 на 9:40. Вылет в Стамбул отложен до 12:30 вместо 7:15. Рейс в Тбилиси задержан до 11:45 вместо изначально запланированного времени 9:15. Также задерживаются вылеты в Петрозаводск и Санкт-Петербург (с 10:45 до 11:40). Рейс в Анталью перенесен с 13:05 на 16:30.