Генассамблея IPC восстановила членство Паралимпийского комитета России

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) решила не допускать российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии. В настоящее время нейтральный статус для российских спортсменов доступен только в ски-альпинизме.