Генассамблея IPC восстановила членство Паралимпийского комитета России

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовала за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Об этом сообщается на официальном сайте IPC.

Источник: Life.ru

Решение принято по итогам двух раундов голосования в Сеуле, где большинство членов организации выступили против каких-либо форм приостановки членства ПКР. В первом голосовании 111 делегатов отвергли полную приостановку (55 — за, 11 воздержались), во втором — 91 член выступил против частичных ограничений (77 — за, 8 воздержались).

Таким образом российские паралимпийцы вновь имеют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием государственной символики.

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) решила не допускать российских атлетов к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии. В настоящее время нейтральный статус для российских спортсменов доступен только в ски-альпинизме.

