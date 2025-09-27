Скользкая пора: ГАИ дала советы водителям в связи с первыми заморозками

Есть отдельный набор рекомендаций и для велосипедистов и обладателей средств персональной мобильности (сигвеев, электросамокатов и прочих устройств) ― главное, что им нужно учитывать, ― это то, что встретившийся им автомобиль невозможно остановить молниеносно, особенно на скольком дорожном покрытии.