Скользкая пора: ГАИ дала советы водителям в связи с первыми заморозками

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Республиканская ГАИ рекомендует автомобилистам перейти на более сдержанный стиль вождения в связи с изменением погодных условий и резким похолоданием в стране.
В условиях дождей и туманов видимость на дорогах существенно снижается, дорожное покрытие становится более скользким.
«На скользком покрытии тормозной путь значительно возрастает. Водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля», ― советуют в ГАИ.
Основные рекомендации автомобильной инспекции для водителей выглядят следующим образом: по возможности, отказаться от резких и неожиданных маневров, быть более аккуратными при проезде мостов и путепроводов, на крутых подъемах и спусках, а также на поворотах.
ГАИ также рекомендует в дождь и туман включать ближний свет фар и противотуманки, в любых условиях в обязательном порядке пристегиваться и перевозить детей только в специальных креслах.
Есть отдельный набор рекомендаций и для велосипедистов и обладателей средств персональной мобильности (сигвеев, электросамокатов и прочих устройств) ― главное, что им нужно учитывать, ― это то, что встретившийся им автомобиль невозможно остановить молниеносно, особенно на скольком дорожном покрытии.
«Пересекать проезжую часть необходимо с разумной осмотрительностью и только в разрешенных местах», ― напоминает ГАИ.
Общий набор рекомендаций касается также и переходов ― им нужно носить на себе фликеры в темное время суток, отказаться от наушников, чтобы слышать подъезжающий автомобиль, и не ограничивать себе обзор капюшоном, кепкой и прочими предметами одежды.