Омские таможенники изъяли партию «серых» электровелосипедов на границе с Казахстаном

Сотрудники мобильной группы Омской таможни пресекли незаконный ввоз в Россию 88 электровелосипедов импортного производства. Товар, упакованный в картонные коробки, перевозился грузовиком через международный автомобильный пункт пропуска «Ольховка» на границе с Казахстаном.
Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также факт таможенного декларирования и уплаты пошлин.
В ходе проверки выяснилось, что партия электробайков была незаконно перемещена через границу. Общая рыночная стоимость изъятой продукции превысила 2,6 миллиона рублей. Товар немедленно изъят из оборота.
В настоящее время Омская таможня направила в суд все необходимые материалы для принятия решения о конфискации электровелосипедов в доход государства — с последующим обращением в федеральную собственность.
