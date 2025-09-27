Mash: Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Шоумены Сергей Светлаков и Андрей Малахов не фигурируют в деле о теракте в «Крокусе». По данным Mash, оба находились в концертном зале во время стрельбы, но не были заявлены свидетелями.
Отмечается, что Светлаков ранее рассказывал о том, как вместе с другими людьми забаррикадировался в коридоре, чтобы скрыться от террористов. По словам очевидцев, там же находился и Малахов, однако ни он сам, ни СМИ не упоминали об этом.
Тем временем в Мосгорсуде продолжается допрос свидетелей защиты — их около 800 человек. Потерпевшими признаны примерно 1,7 тысячи человек, включая раненых и родственников погибших, передает Telegram-канал.
22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».
Несколько посетителей концерта в «Крокус Cити Холле» рассказали в суде, что им удалось спастись, поскольку перед концертом они вышли покурить, взять воду или подышать свежим воздухом. Один из посетителей заявил, что был на перекуре, когда террористы, проследовав мимо него, начали заходить в концертный зал, и он не вернулся в помещение.