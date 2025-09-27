Эксперт Шихов: возвращения тепла в Пермский край ждать не стоит

«В эти же дни три года назад (26−30 сентября 2022 года) в Пермском крае тоже наблюдалось мощное арктическое вторжение. Тогда на юго-востоке края сформировался снежный покров, который пролежал 4−5 дней. В Перми было до −4°С. Но тогда похолодание сменилось достаточно резким потеплением», — напомнил эксперт.