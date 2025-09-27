Ричмонд
Эксперт Шихов: возвращения тепла в Пермский край ждать не стоит

В регионе сохраняется вероятность арктических вторжений.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

Профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления», что возврата тепла в Прикамье в ближайшую неделю ждать не стоит.

«Пермский край ещё долгое время будет оставаться на восточной периферии антициклона с центром над западной частью европейской территории России. Поэтому у нас будут преобладать северо-западные воздушные потоки, и вероятность арктических вторжений сохраняется», — предупредил метеоролог.

Однако в целом, по словам Андрея Шихова, температура воздуха в регионе должна приблизиться к норме, а на севере края может и превысить её.

«В эти же дни три года назад (26−30 сентября 2022 года) в Пермском крае тоже наблюдалось мощное арктическое вторжение. Тогда на юго-востоке края сформировался снежный покров, который пролежал 4−5 дней. В Перми было до −4°С. Но тогда похолодание сменилось достаточно резким потеплением», — напомнил эксперт.

На этот раз на быстрое потепление надеяться не придётся.