Эксперт Шихов: возвращения тепла в Пермский край ждать не стоит

Профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов сообщил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления», что возврата тепла в Прикамье в ближайшую неделю ждать не стоит.
«Пермский край ещё долгое время будет оставаться на восточной периферии антициклона с центром над западной частью европейской территории России. Поэтому у нас будут преобладать северо-западные воздушные потоки, и вероятность арктических вторжений сохраняется», — предупредил метеоролог.
Однако в целом, по словам Андрея Шихова, температура воздуха в регионе должна приблизиться к норме, а на севере края может и превысить её.
«В эти же дни три года назад (26−30 сентября 2022 года) в Пермском крае тоже наблюдалось мощное арктическое вторжение. Тогда на юго-востоке края сформировался снежный покров, который пролежал 4−5 дней. В Перми было до −4°С. Но тогда похолодание сменилось достаточно резким потеплением», — напомнил эксперт.
На этот раз на быстрое потепление надеяться не придётся.