IPC восстановил статус Паралимпийского комитета России

Напомним, в сентябре 2023 года членство ПКР было частично приостановлено на два года. При этом россияне могли участвовать в Паралимпийских играх в индивидуальном нейтральном статусе. В Играх 2024 года в Париже участвовали участие 86 российских спортсменов, которые завоевали 64 медали.