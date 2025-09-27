IPC восстановил статус Паралимпийского комитета России

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) отменила приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР).
Как сообщается на официальном сайте IPC, 111 членов организации поддержали отмену полной приостановки членства ПКР, 55 выступили за его сохранение, 11 воздержались. Во втором голосовании против частичной приостановки членства ПКР выступил 91 член организации, 77 поддержали, 8 воздержались.
Так, с ПКР были сняты ограничения, восстановлены полные права и привилегии членства в IPC в соответствии с конституцией организации.
В ПКР сообщили, что теперь российские спортсмены будут участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: в легкая атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе.
Генассамблея IPC проходит в Сеуле 26−27 сентября.
Напомним, в сентябре 2023 года членство ПКР было частично приостановлено на два года. При этом россияне могли участвовать в Паралимпийских играх в индивидуальном нейтральном статусе. В Играх 2024 года в Париже участвовали участие 86 российских спортсменов, которые завоевали 64 медали.