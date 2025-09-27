Ричмонд
Осенние ярмарки — нечто особенное и колоритное: Где в выходные дни жителям Кишинева можно купить отечественные продукты — публикуем адреса

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: мэрия Кишинева

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 27—28 сентября, в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и обеспечение доступа граждан к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Ботаника

В парке «Долина Трандафирилор» на главной аллее до 30 сентября работает ярмарка ремесленных изделий и изделий ручной работы;

Там же, в парке «Долина Трандафирилор», с 20 сентября по 18 октября работает ярмарка малых предпринимателей «Toamna Culorilor»;

На ул. Мунчештской, 170 и на бульвар Траян, 22 — сезонная ярмарка фруктов и овощей работает до 9 октября.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» по адресу — бульвар Штефана чел Маре, 202 — 27 сентября состоится ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal»;

По ул. Л. Деляну, 1 до 23 работает ярмарка фруктов и овощей.

Центр

По улице Митрополит Варлаам, на участке между ул. Армянской и Тигина — Тематическая ярмарка «Roada Gliei» по продаже сезлнных фруктов и овощей работает до 07 октября;

На территории Птичьего рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка «Butoiaș» работает с 19 сентября по 23 октября. Будет продаваться виноград и оборудование для виноделия.

Чеканы

На бульваре Мирча чел Бэтрын (пересечение с ул. П. Заднипру) с 26 по 28 сентября работает ярмарка «Târgul cu tradiții».

Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.