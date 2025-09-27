Осенние ярмарки — нечто особенное и колоритное: Где в выходные дни жителям Кишинева можно купить отечественные продукты — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные,
Ботаника
В парке «Долина Трандафирилор» на главной аллее до 30 сентября работает ярмарка ремесленных изделий и изделий ручной работы;
Там же, в парке «Долина Трандафирилор», с 20 сентября по 18 октября работает ярмарка малых предпринимателей «Toamna Culorilor»;
На ул. Мунчештской, 170 и на бульвар Траян, 22 — сезонная ярмарка фруктов и овощей работает до 9 октября.
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» по адресу — бульвар Штефана чел Маре, 202 — 27 сентября состоится ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal»;
По ул. Л. Деляну, 1 до 23 работает ярмарка фруктов и овощей.
Центр
По улице Митрополит Варлаам, на участке между ул. Армянской и Тигина — Тематическая ярмарка «Roada Gliei» по продаже сезлнных фруктов и овощей работает до 07 октября;
На территории Птичьего рынка по ул. Кэрбунарь, 9 — тематическая ярмарка «Butoiaș» работает с 19 сентября по 23 октября. Будет продаваться виноград и оборудование для виноделия.
Чеканы
На бульваре Мирча чел Бэтрын (пересечение с ул. П. Заднипру) с 26 по 28 сентября работает ярмарка «Târgul cu tradiții».
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.