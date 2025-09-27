Осенние ярмарки — нечто особенное и колоритное: Где в выходные дни жителям Кишинева можно купить отечественные продукты — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает, что в выходные, 27—28 сентября , в секторах столицы пройдут ярмарки-продажи отечественных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и обеспечение доступа граждан к сезонной сельскохозяйственной продукции.