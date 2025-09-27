Суд Екатеринбурга рассмотрит иск вдовы бойца СВО о проведении процедуры ЭКО

Бороться есть за что, точнее — против чего: абсурдной, по мнению Марии, ситуации: ведь еще при жизни во всех документах ее неофициальный муж Вадим подтверждал намерение иметь совместного ребенка, а сейчас ей приходится доказывать, что в последние минуты жизни он своего желания не изменил. «Говорил неважно — девочка или мальчик. Главное — наш», — вспоминает Мария. Но в клинике настаивают: подписанные несколько месяцев назад документы — не в счет. В приказах Минздрава, которыми они руководствуются, определено, что перед каждым этапом ЭКО необходимо сиюминутное согласие обеих родителей. С небес его не получить, потому вопрос появления будущего ребенка от погибшего отца сейчас возможно решить только через суд.